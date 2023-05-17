Привычка советской пенсионерки: не поверите, без чего Елизавета II не выходила из дома

Жизнь британских монархов кажется чудесной сказкой. К тому же многие считают, что представителям королевской фамилии даже не нужно заботиться о публичном выходе или заграничной поездке, ведь протокольная служба дворца всегда работает идеально.

Тем не менее Елизавета II все же беспокоилась о своем имидже и часто сама принимала участие в планировании. Но, к удивлению многих подданных, одним из важных пунктов в списке необходимых вещей всегда была туалетная бумага. Хотя к моменту визита английской королевы любая принимающая сторона старалась проявить себя наилучшим образом и сделать так, чтобы монаршая особа ни в чем не нуждалась.

Но представительница династии Виндзоров никогда не забывала об этом важном предмете личной гигиены. И благодаря такой привычке она стала похожа на обычную советскую пенсионерку. Дело в том, что во времена СССР туалетная бумага была далеко не везде, поэтому люди всегда брали ее с собой.