«Приворожила его»: друг Высоцкого выдал о его романе с Пугачевой все как есть

Алла Пугачева познакомилась с Владимиром Высоцким в самом начале своей карьеры. В то время музыкант был уже настоящей звездой и с первых секунд пленил многих женщин. При этом предпочтение, к удивлению своих друзей, он отдал именно 17-летней Пугачевой.

Как рассказывали близкие артистов, познакомились они в ресторане, где за одним столом собрались представители советской богемы. В тот вечер Пугачева пришла в компании космонавта Германа Соловьева, за которого мечтала выйти замуж, но уже в конце вечера была полностью увлечена Высоцким.

Роман музыкантов начался практически сразу. По словам актера Бориса Хмельницкого, певица околдовала Высоцкого, который забыл не только о своей супруге, но и о давней любовнице Татьяне Иваненко.

«Смешная девчонка с широкой улыбкой и озорными глазами будто приворожила его... Она была какой-то запредельно искренней, настоящей, а перед этим Высоцкий не мог устоять», — рассказывал артист в беседе с «Экспресс газетой».

В итоге связь Высоцкого и Пугачевой продлилась всего 4 месяца. Им не удалось построить счастливые отношения, но после разрыва они остались близкими друзьями и общались до самой смерти барда.