Привлекает внимание Прилучного: Муцениеце разделась на камеру и озадачила народ

Несколько лет назад поклонников пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного ошарашила новость об их расставании. Развод сильно отразился на знаменитой актрисе, но кажется, что сегодня она снова готова открыть свое сердце.

Девушка начала заниматься своим проектом на известной видеоплатформе и чаще выкладывать снимки в личном блоге. Некоторые считают, что она отчаянно хочет привлечь внимания бывшего мужа, который недавно снова женился.

Фотографии артистки стали более откровенными, и это вызывает разные эмоции у пользователей. Большинство подписчиков девушки восхищаются её новым образом в нижнем белье:

«Агата, ты просто супер! Восхищаюсь тобой», «Какая же ты крутая и горячая!»

Другие же недовольны преображением актрисы: