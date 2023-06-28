Привезла ребенка из Китая: дочь звезды «Сельского детектива» растет красоткой

Актриса Олеся Фаттахова стала известна по всей стране после съемок в сериале «Сельский детектив». В активе девушки почти 60 работ в фильмах и сериалах, и чаще всего ей достаются главные роли.

Фаттахова появилась в кино еще в 20 лет, и уже после первой роли ее пригласили сыграть за границей. Олеся участвовала в сериале «Ой, цветет калина», который снимали в Китае.

В это же время Олеся познакомилась с актером Романом Степенским. У пары быстро закрутились отношения, и в Россию девушка вернулась уже беременной. Теперь она любит шутить, что привезла себе дочь из Китая. Сразу после рождения дочки Маши Роман и Олеся поженились, а актриса старалась совмещать учебу на четвертом курсе института со съемками и воспитанием малышки.

Уже в 2 месяца маленькая Маша впервые оказалась на съемках. Она сыграла дочь главного героя в сериале «Достоевский». Сегодня дочь Фаттаховой уже подросла, но идти по стопам родителей она не планирует. Девочка занимается музыкой, учит языки и пробует свои силы в сочинительстве.