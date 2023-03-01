Привет, корм для скота: эти русские имена заставляют иностранцев смеяться в голос

Этим людям представляться за рубежом нужно с осторожностью.

Если бы Семен Горбунков оказался в англоязычной стране, то свое имя ему бы следовало называть аккуратнее, поскольку semen переводится как «семя», «сперма». Конечно, с осторожностью стоит представляться иностранцам не только ему.

Федор рассмешит португальцев, потому что fedor означает «вонь», «смрад». Поэтому мужчинам с этим именем лучше позаботиться о том, чтобы в загранпаспорте оно было указано как Fyodor.

Пашей лучше не представляться в Польше: pasza переводится как «фураж», «корм для скота». Зато в Турции paşa [паша] — уважаемый обладатель высокого титула из Османской империи. Как правило, это человек военный, чье могущество измерялось количеством конских и павлиньих хвостов. А в Польше такими «пашами» коров кормят.

Денисам непросто придется в Германии: die Nisse [ди ниссэ] — это не что иное, как «гнида», «яйцо вши».

Перед поездкой в Испанию Аринам лучше придумать для своего имени другую вариацию: harina переводится как «мука».

Людмилам в Хорватии лучше представляться полной версией имени: в слове luda местным слышится «сумасшедшая, безумная».

Вики в Финляндии — это не Виктории, а «дефекты» (vika). Тани в Польше — это не Татьяны, а «дешевые». А Милана — mi lana — в переводе с испанского означает «моя шерсть».