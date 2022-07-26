Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева

Наташа Королева рассказала о гостеприимности Владимира Винокура. Знаменитости дружат долгие годы.

Как оказалось, Королева и Винокур живут недалеко друг от друга. Певица регулярно пользуется соседством со своим другом и оказывается у него в гостях. При этом артист не против таких посещений. Как оказалось, он готов угощать не только Королеву и ее семью, но даже диких животных, приручив, например, местную белку.

«Она у них прижилась, а в гости к нам бегает. Ну, впрочем, как и мы бегаем к Винокурам в гости», — рассказывает Королева в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети с юмором отнеслись к публикации артистки. В комментариях многие похвалили Винокура за доброту, ведь он не отказывает в помощи не только друзьям, но и животным.