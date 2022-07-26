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Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева

26 июля 2022 19:30
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева

Артистка решилась на честный рассказ.

Наташа Королева рассказала о гостеприимности Владимира Винокура. Знаменитости дружат долгие годы.

Как оказалось, Королева и Винокур живут недалеко друг от друга. Певица регулярно пользуется соседством со своим другом и оказывается у него в гостях. При этом артист не против таких посещений. Как оказалось, он готов угощать не только Королеву и ее семью, но даже диких животных, приручив, например, местную белку.

«Она у них прижилась, а в гости к нам бегает. Ну, впрочем, как и мы бегаем к Винокурам в гости», — рассказывает Королева в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети с юмором отнеслись к публикации артистки. В комментариях многие похвалили Винокура за доброту, ведь он не отказывает в помощи не только друзьям, но и животным.

«Какие молодцы, так и нужно, с добротой ко всем», — уверены подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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