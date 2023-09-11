Притащили под белы рученьки: Киркоров на концерте не мог самостоятельно ходить (постыдное видео)
Состояние певца испугало поклонников.
Филипп Киркоров в последние месяцы активно занимался улучшением своей внешности. Артисту сделали липосакцию, вшили искусственный пресс и поставили импланты в ягодицы. Поп-король подчеркивает результаты хирургического вмешательства при помощи процедур на специальном аппарате.
На днях исполнитель появился на праздничном концерте на Поклонной горе. Певец выступил на сцене в дуэте с Люсей Чеботиной. Перед зрителями мужчина выглядел блистательно, но за кулисами фанаты заметили, что Филипп едва ходит. В Интернет попало видео, на котором с трудом передвигающегося Киркорова ведут под руки секьюрити.
Поклонники артиста заподозрили, что из-за обилия операций у него начались проблемы с подвижностью.
«После пластики пуза совсем немощный уже», — отмечают в Сети.
Другие пользователи считают, что проблема кроется в злоупотреблении горячительными напитками.
«Опять напился, горе-король?» — вопрошают в комментариях под видео.