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Притащили под белы рученьки: Киркоров на концерте не мог самостоятельно ходить (постыдное видео)

11 сентября 2023 16:45
Притащили под белы рученьки: Киркоров на концерте не мог самостоятельно ходить (постыдное видео)

Состояние певца испугало поклонников.

Филипп Киркоров в последние месяцы активно занимался улучшением своей внешности. Артисту сделали липосакцию, вшили искусственный пресс и поставили импланты в ягодицы. Поп-король подчеркивает результаты хирургического вмешательства при помощи процедур на специальном аппарате.

На днях исполнитель появился на праздничном концерте на Поклонной горе. Певец выступил на сцене в дуэте с Люсей Чеботиной. Перед зрителями мужчина выглядел блистательно, но за кулисами фанаты заметили, что Филипп едва ходит. В Интернет попало видео, на котором с трудом передвигающегося Киркорова ведут под руки секьюрити.

Поклонники артиста заподозрили, что из-за обилия операций у него начались проблемы с подвижностью.

«После пластики пуза совсем немощный уже», — отмечают в Сети.

Другие пользователи считают, что проблема кроется в злоупотреблении горячительными напитками.

«Опять напился, горе-король?» — вопрошают в комментариях под видео.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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