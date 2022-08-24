Присвоили и глазом не моргнули: раскрыт главный обман любимого миллионами россиян «Поля чудес»

Вот уже более 30 лет на экраны выходит шоу «Поле чудес». Казалось бы, за это время зрители узнали о проекте все, но не тут-то было. Лишь недавно был раскрыт главный обман любимой миллионами россиян программы.

Хитрость касается названия передачи, которое, как оказалось, не было оригинальным. Его попросту позаимствовали из популярного произведения Алексея Толстого про Буратино. В сказке поле чудес находилось в Стране дураков.

Изначально многие знали об этом и даже выражали негодование — мол, и для участников, и для зрителей такое название носит оскорбительный характер и говорит про их невыдающиеся интеллектуальные способности. Однако, как пишет портал Lenta , со временем программу перестали ассоциировать с художественным произведением, поэтому сегодня уже никто не представляет шоу с Леонидом Якубовичем в роли ведущего под каким-либо другим названием.