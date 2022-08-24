Присвоили и глазом не моргнули: раскрыт главный обман любимого миллионами россиян «Поля чудес»
Зрители не смогли скрыть свое негодование.
Вот уже более 30 лет на экраны выходит шоу «Поле чудес». Казалось бы, за это время зрители узнали о проекте все, но не тут-то было. Лишь недавно был раскрыт главный обман любимой миллионами россиян программы.
Хитрость касается названия передачи, которое, как оказалось, не было оригинальным. Его попросту позаимствовали из популярного произведения Алексея Толстого про Буратино. В сказке поле чудес находилось в Стране дураков.
Изначально многие знали об этом и даже выражали негодование — мол, и для участников, и для зрителей такое название носит оскорбительный характер и говорит про их невыдающиеся интеллектуальные способности. Однако, как пишет портал Lenta, со временем программу перестали ассоциировать с художественным произведением, поэтому сегодня уже никто не представляет шоу с Леонидом Якубовичем в роли ведущего под каким-либо другим названием.