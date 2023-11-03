Присвоила легендарную фамилию и позорится: внучка Евстигнеева неспроста не нравится людям

Софья, внучка Евгения Евстигнеева, родилась в 1995 году. Девушка не планировала связывать себя с актерской профессией, которую выбрали ее бабушка и дедушка, а также мама, но в 16 лет впервые оказалась на сцене, влюбившись в это ремесло.

После школы Софья стала студенткой Школы-студии МХАТ и взяла фамилию своего дедушки, хотя ее мать в начале карьеры отказалась от знаменитого имени, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Как признавалась Евстигнеева, она всегда будет помнить, кем был ее дедушка, поэтому и взяла его фамилию.

Однако зрители совсем не оценили попытки Софьи прославиться. По их мнению, молодая артистка не может похвастаться талантом, а носит фамилию деда лишь для того, чтобы публика о ней говорила.