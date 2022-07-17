«Присутствовал при зачатии»: лидер «Любэ» сыграл важную роль в жизни Апполонова

Говоря о себе, Андрей Григорьев-Апполонов отметил, насколько удачливым человеком оказался: на чистом везении ему удалось не только поступить в академию без каких-либо знаний, но и построить успешную карьеру.

Немалую роль в этом сыграл Николай Расторгуев — лидер группы «Любэ». В 1988 году он приехал в Сочи, где жил и учился Апполонов, чтобы снять клип на песню «Не валяй дурака, Америка». В поисках массовки он с командой и наткнулись на артиста.

Благодаря Расторгуеву Андрей познакомился с продюсером Игорем Матвиенко, встреча с которым определила всю его дальнейшую жизнь. Тогда-то последнему и пришла в голову идея о создании бой-бэнда.

«Я присутствовал при зачатии группы "Иванушки". Андрей очень веселый, компанейский, с ним очень легко, за что его все и любят, и я, кстати, тоже», — рассказал Расторгуев в программе «Мой герой ».

Продюсер не сразу претворил идею в жизнь, лишь спустя семь лет Апполонов в компании с Кириллом Андреевым и Игорем Сориным впервые вышли на сцену в качестве группы.