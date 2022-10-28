Приставам на радость: топ-3 знака Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами

Иногда жизненные обстоятельства складываются так, что приходится занимать деньги у родственников и друзей или обращаться в специализированные организации за кредитом. Но, получив быстрые деньги, некоторые люди забывают о том, что их нужно еще и вернуть. По словам астрологов, некоторые знаки зодиака склонны ходить в должниках гораздо чаще, чем их соседи по гороскопу. Рассказываем, кто же они - самые злостные неплательщики зодиакального круга.

Близнецы

Представители воздушного знака нередко оказываются в черном списке должников из-за своей невнимательности. Близнецы не привыкли отказывать себе в различных удовольствиях, поэтому они берут вещи и гаджеты в кредит, занимают средства у друзей и в банках, да так часто и много, что в итоге перестают понимать, кому и сколько они еще должны. Кроме того, уроженцы этого знака порой бывают слишком безответственными.

Они полагаются на волю случая, думают, что все проблемы, в том числе денежные, как-нибудь сами разрешатся.

Поэтому Близнецы вполне могут пропустить очередной платеж, понадеявшись на авось, а потом получить кучу неприятностей с банком или приставами.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, кажутся очень ответственными и внимательными, когда дело касается финансовых вопросов. Поэтому люди охотно дают им деньги в долг, а у сотрудников банков не возникает ни малейших сомнений в том, что эти милые и дружелюбные создания выполнят все взятые на себя обязательства.

Однако в дальнейшем их ожидает неприятный сюрприз.

Раки, которые с головой бросаются в кучу всевозможных дел, связанных с домом, семьей, работой, порой думать забывают про долги. Но если их начинают трясти, они, конечно же, охотно вернут необходимую сумму.

Водолей

Мечтательные Водолеи постоянно витают в облаках. Они могут придумать тысячи необыкновенных проектов, но чтобы воплотить их в жизнь, разумеется, нужны средства, и достаточно серьезные.

Представители водного знака берут деньги в долг, вкладывают их в свое предприятие, однако чаще всего у них не хватает терпения довести начатое до конца.

Поэтому Водолей с досадой забрасывает свою предыдущую идею и отправляется придумать что-нибудь новое, благополучно забыв о том, что, вообще-то, необходимо расплатиться с кредиторами. Поэтому среди представителей этого знака так много должников.