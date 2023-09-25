«Пришлось заявить в полицию»: разборки Анкудиновой с матерью вышли из-под контроля

Успех Дианы Анкудиновой не дает покоя ее маргинальной матери. Шоу «Голос» и «Ты супер!» сделали певицу знаменитой на всю страну, но громкая слава привела к неприятным последствиям. Чтобы обезопасить себя от родных, знаменитость обратилась в правоохранительные органы. Подробностями ужасного конфликта поделилась приемная мама исполнительницы Ирина Поник. Она рассказала, что после появления Дианы на телевидении ее биологическая мать заявила о себе в социальных сетях. Женщина выступила с громкими заявлениями о том, что ей не позволили воспитать любимую дочь, хотя никаких оснований для этого не было. Поник предположила, что эти «неадекватные сообщения» были написаны в «пьяном угаре». Она заметила, что родительница ее приемной дочери больна и вряд ли когда-то вылечится.

«Пришлось заявить в полицию, там меры какие-то принимали», — подытожила Ирина Анатольевна в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».