«Пришлось выпить с руководством»: Пугачева горько пожалела о принятом решении

Алла Пугачева за годы карьеры успела несколько раз объездить и свою родину, и многие иностранные государства. При этом за время творческого пути она выработала для себя правило ограничивать употребление алкоголя. Однако иногда давала себе поблажки.

Так, во время концертного тура с Филиппом Киркоровым они оказались в Тольятти. В южном городе артистке нужно было не только отыграть концерт, но и попросить у партийных деятелей несколько автомобилей вне очереди: во время тотального дефицита это была одна из немногих возможностей получить заветное средство передвижения. И специально для этого Примадонне пришлось провести вечер с губернатором и его помощниками, на котором она не старалась себя ограничивать.

После же артистка и ее коллеги отправились в отель, но Пугачева предпочла не высыпаться перед выступлением, а продолжить вечер. Она досидела до часа ночи и уже легла спать, как организаторы ее разбудили. Как оказалось, ей предстояло дневное шоу, ради которого нужно было проснуться очень рано.

«Пришлось с руководством местным выпить... А потом так и пела, держась за стойку, в темных очках. По лицу слезы текут, в голове полный кавардак — так стыдно было, не передать», — цитирует слова певицы «Экспресс газета».

Случай надолго отложился в памяти артистки. Она признавалась, что после этого никогда не пила перед концертом и стала относиться еще строже к распитию алкоголя.