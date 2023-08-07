Пришлось вмешаться полиции: случившееся на концерте Бабкиной предали огласке

Артистка с ужасом вспоминает об этом инциденте.

За годы на отечественной эстраде Надежде Бабкиной не раз пришлось попадать в непростые ситуации. Знаменитость призналась, что один из своих концертов не забудет никогда.

Отправляясь в село Александровское Ставропольского края, певица и представить не могла, что ее ждет. На площадь, где планировалось выступление, пришло в два раза больше зрителей, чем было запланировано. И мероприятие оказалось на грани срыва.

Администрация была шокирована происходящим. Самым главным было обеспечить безопасность людей, а при таком столпотворении это становилось крайне непростой задачей. В дело вмешалась полиция.

«Пришлось подтягивать силы из соседних регионов», — поведала Надежда Георгиевна в беседе с порталом «7 дней ».

В результате отменять концерт не пришлось. Выступление Бабкиной прошло на высшем уровне, и поклонники получили настоящее удовольствие от творчества любимой артистки.