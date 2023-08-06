Пришлось убить: не поверите, на что пошла Мирошниченко ради первой роли
Артистка предпочла забыть о страшном поступке.
Ирина Мирошниченко стала знаменитой после выхода картины «Я шагаю по Москве». Заветную роль артистка получила «не вовремя». И ради нее пошла на большие жертвы.
Когда Георгий Данелия пригласил 21-летнюю актрису в свою картину, она училась на третьем курсе. Мирошниченко уже успела выйти замуж за драматурга Михаила Шатрова. Супруги ждали пополнения в семье, и знаменитость встала перед непростым выбором.
Мирошниченко мечтала о съемках в кино и не могла упустить такой шанс.
Муж сам предложил ей избавиться от малыша, чтобы сосредоточиться на карьере. И актриса, понимая, что с сильным токсикозом не сможет плодотворно работать, согласилась.
Позже звезда в интервью говорила, что они с возлюбленным предпочитали не вспоминать о том страшном поступке. Впоследствии артистка еще не раз выходила замуж, но ни в одном из своих браков матерью так и не стала.