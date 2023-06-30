Пришлось стать любовницей: Снигирь вскружил голову влиятельный мужчина

Юлия Снигирь никогда не скрывала, что внимательно выбирает себе новые проекты. В ее фильмографии, например, новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», историческая драма «Кровавая барыня» и даже работа с Джудом Лоу в сериале «Новый Папа». А не так давно стало известно, что она приняла участие в сериале «Золотое дно».

Сюжет истории крутится вокруг семьи Градовых, которые владеют крупным строительным бизнесом. И после смерти главы компании Алексея, роль которого исполнил Ростислав Бершауэр, все его родственники начинают драться за наследство друг с другом. А героиня Снигирь, финансистка Надя, пытается работать на Юрия Градова, главу семейства и непосредственного основателя компании, но одновременно с этим встречается с одним из его сыновей.

Сама Снигирь признается, что работа над сериалом доставила ей большое удовольствие. Она долга пыталась разгадать свою героиню, понять, почему ее привлекают властные и успешные мужчины. И вся работа напоминала ей шахматную партию.

Пока неизвестно, когда именно состоится премьера проекта, но создатели уже представили первый тизер и официальные кадры.