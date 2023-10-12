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Пришлось снимать кино скрипя зубами: как иностранцы обманули Рязанова

12 октября 2023 20:45
Пришлось снимать кино скрипя зубами: как иностранцы обманули Рязанова

Условия для работы оказались ужасными.

«Невероятные приключения итальянцев в России» — это самый нестандартный фильм Эльдара Рязанова. Режиссер предпочитал снимать лиричные фильмы, а столь динамичные комедии были характерны скорее для Гайдая. Однако нетипичный формат оказался меньшей из проблем мэтра. Куда больше их принесло сотрудничество с иностранными коллегами.

Продюсеры из Италии решили сократить расходы. Когда советская команда приехала в Рим, ее отправили жить в дешевые гостиницы. И это при том, что итальянцев в СССР принимали как самых важных гостей и предоставляли им номера в лучших отелях. Костюмы для актеров были ужасного качества и не подходили по размерам. Но хуже всего — продюсеры не оформили разрешение на съемки картины. Поэтому советской команде пришлось снимать фильм из автомобиля. Закрывать движения на итальянских улочках посчитали слишком хлопотным делом.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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