Пришлось пожертвовать лицом: на что пошла Гурченко ради «Карнавальной ночи»

Роль в «Карнавальной ночи» 1956 года стала второй работой Людмилы Гурченко в кино. Ее дебют состоялся несколькими месяцами ранее в фильме «Дорога правды». Но именно лента о подготовке новогоднего бала в доме культуры и сделала Гурченко популярной. Зрители-мужчины моментально влюбились в актрису, а женщины мечтали быть как она. В моду тут же вошли химическая завивка и платья с пышным низом, которые могли подчеркнуть тонкую талию. Черное платье, в котором героиня актрисы блистала на сцене, Гурченко даже выкупила себе на память.

Фигура и черты лица актрисы считалась эталоном. Хотя на съемочной площадке не все были довольны внешностью Людмилы. Позже в одном из интервью актриса вспоминала, как критично оглядел ее оператор и посетовал, что «носик артистке надо бы поднять». По словам звезды, ей клеили специальную полоску, с помощью которой чуть поднатягивали кончик носа. Таким образом лицо принимало более утонченный вид без пластических операций.