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Пришлось положить микрофон на полку: карьера Лорак приняла неожиданный поворот

17 августа 2023 10:30
Пришлось положить микрофон на полку: карьера Лорак приняла неожиданный поворот

Звезда вернется к тому, с чего начинала.

Ани Лорак приняла важное решение, к которому ее многочисленные поклонники точно не останутся равнодушны. Певица получила интересное предложение и не сумела от него отказаться.

Ради новой должности артистка вернулась в Россию из Испании, где живет вместе с возлюбленным Исааком Виджраку. Исполнительнице пришлось убрать микрофон на дальнюю полку. Отныне ее карьера будет развиваться по другому сценарию.

Преданные фанаты знают, что свой творческий путь знаменитость начинала с участия во всевозможных вокальных конкурсах. Теперь она вернется к истокам, но уже в другом качестве. Лорак согласилась стать одним из членов жюри популярного шоу «Ты супер!».

Она пообещала, что будет с пониманием относиться к юным участникам, поскольку прекрасно помнит, как это непросто и волнительно быть на их месте.

«Я смогу поделиться этим опытом», — отметила певица в беседе со СМИ.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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