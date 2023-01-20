Пришлось отбиваться: за что на звезду советского кино накинулись разъяренные женщины

Фильм «Доживем до понедельника» вышел в 1968 году и стал одним из самых знаковых в истории советского кино. Но мало кто знает, чем обернулись съемки для одного из актеров этой культовой картины.

Жертвой неприятного инцидента стал Юрий Чернов, который сыграл роль школьника Генки Сыромятникова. На тот момент ему исполнилось 19 лет, но в те времена это было обычной мировой практикой, когда учеников играли артисты постарше. Создать достоверный типаж помогали костюмы. Авторы фильма нарядили Чернова в школьную форму, но образ показался им неубедительным. Одежда выглядела слишком новой, поэтому Чернова отправили играть в футбол, чтобы изрядно ее потрепать.

Когда он пришел на поле, то увидел, что на нем нет мяча. Тогда актер решил пинать портфель. Как только Чернов принялся за дело, тут же на него налетела толпа негодующих женщин. Они кричали на Юрия, обзывали двоечником, ругали за то, что он портит имущество, купленное матерью. Чернов пытался объяснить, что делает это ради работы. Но разве он мог противостоять толпе разъяренных женщин?