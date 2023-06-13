Пришлось надеть парик: ахнете, что сотворила с собой Барановская (фото)
Далеко не все остались в восторге от смелого шага знаменитости.
Юлия Барановская привлекает к себе внимание не только карьерными успехами. Телеведущая любит эксперименты со стилем, а ее недавнее преображение шокировало многочисленную армию поклонников.
Так, в своих социальных сетях звезда «Мужского / Женского» предстала с новым цветом волос. Барановская неожиданно стала блондинкой, но предпочла никак не комментировать перемены во внешности.
Новый образ разделил ее фанатов на два лагеря. Кто-то похвалил телеведущую за смелость и не поскупился на комплименты. А кто-то признался, что не в восторге от нового имиджа, ведь русый цвет волос больше подходит знаменитости.
Также часть фанатов вспомнила, что ранее Барановская уже перевоплощалась в блондинку и использовала для этого парик. В последний раз она надевала его, когда якобы состояла в отношениях с Григорием Лепсом, а в этот раз сменила имидж ради своего дня рождения.