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Пришлось извиняться на всю страну: Навка нанесла смертельную обиду Тарасовой

22 августа 2023 15:00
Пришлось извиняться на всю страну: Навка нанесла смертельную обиду Тарасовой

Опрометчивый поступок чуть не разрушил их отношения.

Татьяна Тарасова за годы карьеры смогла построить успешные отношения со многими прославленными спортсменами. Фигуристы в один голос называли ее и наставницей, и близким другом. Однако Татьяна Навка смогла нанести тренеру весьма серьезную обиду.

Как оказалось, Навка не пригласила Тарасову на свою свадьбу с Дмитрием Песковым. Это решение спортсменки расстроило тренера, которая всегда тепло относилась к Навке. Как оказалось, супруга Пескова поручила своим помощникам рассылать приглашения, а сама была сконцентрирована на другой работе. А те забыли пригласить Тарасову. И про досадную оплошность Навка узнала только во время самой церемонии.

В итоге фигуристке пришлось извиняться на глазах у всей страны. В эфире шоу «Сегодня вечером» она объяснила всю ситуацию и практически выпросила прощения у легендарного тренера.

«Я на свадьбе только поняла, какой опрометчивый поступок совершила... Я даже представляю, какой тост она сказала бы на моей свадьбе. И я этого лишилась», — призналась Татьяна Навка.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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