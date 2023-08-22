Пришлось извиняться на всю страну: Навка нанесла смертельную обиду Тарасовой

Татьяна Тарасова за годы карьеры смогла построить успешные отношения со многими прославленными спортсменами. Фигуристы в один голос называли ее и наставницей, и близким другом. Однако Татьяна Навка смогла нанести тренеру весьма серьезную обиду.

Как оказалось, Навка не пригласила Тарасову на свою свадьбу с Дмитрием Песковым. Это решение спортсменки расстроило тренера, которая всегда тепло относилась к Навке. Как оказалось, супруга Пескова поручила своим помощникам рассылать приглашения, а сама была сконцентрирована на другой работе. А те забыли пригласить Тарасову. И про досадную оплошность Навка узнала только во время самой церемонии.

В итоге фигуристке пришлось извиняться на глазах у всей страны. В эфире шоу «Сегодня вечером» она объяснила всю ситуацию и практически выпросила прощения у легендарного тренера.