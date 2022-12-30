Пришлось есть мыло и штукатурку: что не любил афишировать «солдат Иван Бровкин»

Леонид Харитонов мог вообще не появиться в кино. После школы он поступил на юрфак, но время тратил не на заучивание статей кодексов, а на занятия в местном драмкружке. Поэтому уже вскоре студент перешел в театральную школу МХАТа им. Горького. Сниматься он начал еще во время учебы, а широкую популярность приобрел после главной роли в фильме «Солдат Иван Бровкин».

Харитонов со всей ответственностью подошел к роли: он научился водить трактор, а потом и мотоцикл, прошел курс строевой подготовки. Леонид даже брал уроки вокала, чтобы самостоятельно исполнять песни в фильме. Зрители остались в восторге от его обаятельного и жизнерадостного героя. При этом они даже не подозревали, какие ужасы Харитонову пришлось пережить в прошлом.

В раннем детстве Леонид пережил блокаду Ленинграда. Есть было нечего, мальчику пришлось питаться штукатуркой и мылом. «На память» об этих временах у него осталась язва желудка. В многочисленных интервью после успеха ленты «Солдат Иван Бровкин» Леонид крайне неохотно вспоминал о голодном детстве и предпочитал это не афишировать.