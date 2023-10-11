«Пришлось его сдать»: брат Джигурды объяснил, как артист попал в психушку

Перед Никитой Джигурдой маячили заманчивые перспективы. Кандидат в мастера спорта по гребле на каноэ мог стать знаменитым спортсменом. Были и предпосылки к тому, чтобы он построил успешную карьеру в кино. Но звезда пошел по наклонной, устраивая скандал за скандалом.

Наклонности к этому были с самого начала. Еще до того, как обрести популярность, Джигурда угодил в психушку. СМИ не раз писали о неприятном инциденте из прошлого, бросая тень на репутацию артиста. Родной брат Никиты вышел на связь с журналистами и объяснил, что же тогда произошло.

«Просто он бесился. Пришлось его сдать», — заметил Сергей в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, медики быстро объяснили зарвавшемуся шоумену, что нормальные здоровые люди себя так не ведут. Диагноз ему все-таки поставили — обнаружили слабую форму психопатии.

По мнению старшего брата Никиты, в этом нет ничего странного. Сергей уверен, что у любого творческого человека можно найти массу отклонений, а его родственник абсолютно безобиден. Джигурда устраивает шоу, чтобы урвать свой кусок славы, но при этом, как заметил инсайдер, полностью себя контролирует.