Пришлось даже прятаться: Суок из «Трех толстяков» затравили за «голую» сцену

Лина Бракните стала звездой в совсем юном возрасте и закончила свою карьеру в 18 лет. Девочка успела принять участие всего лишь в шести лентах, но уже смогла привлечь внимание зрителей всего СССР. При этом никто из поклонников не догадывался, чего ей стоила актерская работа.

Дело в том, что в ее первом фильме «Девочка и эхо» Лина снималась еще будучи маленькой. И по сценарию должна была сниматься в нескольких сценах обнаженной, что совсем ее не смущало. Однако одноклассники девочки не оценили смелость молодой артистки и после выхода картины на экраны затравили ее. Давление было таким сильным, что Лина все перемены отсиживалась в туалете, лишь бы не сталкиваться в коридорах школы с другими учащимися.

Следующие сложности подстерегали артистку во время работы над «Тремя толстяками». Ее парик из-за жары прилипал к волосами и снимать его приходилось с помощью бритвы. А часть съемок маленькая девочка провела с настоящим тигром, на что не всегда соглашаются даже взрослые артисты.

После этого она решила не связывать свою жизнь с кинематографом. Она получила образование историка и больше не появлялась на съемочной площадке.