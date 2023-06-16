Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пришли радостные новости о здоровье Заворотнюк: в это сложно поверить

Пришли радостные новости о здоровье Заворотнюк: в это сложно поверить

16 июня 2023 16:45
Пришли радостные новости о здоровье Заворотнюк: в это сложно поверить

Поклонники могут выдохнуть с облегчением.

Отсутствие свежей информации о самочувствии Анастасии Заворотнюк, у которой врачи диагностировали глиобластому, сильно беспокоит поклонников. Вот уже несколько лет актриса не выходит на связь с фанатами, но прежде о ее состоянии изредка говорила дочь Анна. Однако теперь и она хранит молчание.

Такой поворот событий стал причиной для паники среди поклонников. Но теперь они, наконец, могут выдохнуть с облегчением. Неожиданно о здоровье «прекрасной няни» пришли хорошие новости.

Врач-онколог Евгений Черемушкин заметил, что если бы состояние Заворотнюк ухудшилось, то об этом уже давно трубили бы все СМИ. В это сложно поверить, но в случае с тяжелобольной артисткой отсутствие известий — хороший знак.

«Значит все протекает нормально. Ничего страшного», — подытожил специалист в беседе с порталом «Истории».

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше