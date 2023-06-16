Пришли радостные новости о здоровье Заворотнюк: в это сложно поверить

Отсутствие свежей информации о самочувствии Анастасии Заворотнюк, у которой врачи диагностировали глиобластому, сильно беспокоит поклонников. Вот уже несколько лет актриса не выходит на связь с фанатами, но прежде о ее состоянии изредка говорила дочь Анна. Однако теперь и она хранит молчание.

Такой поворот событий стал причиной для паники среди поклонников. Но теперь они, наконец, могут выдохнуть с облегчением. Неожиданно о здоровье «прекрасной няни» пришли хорошие новости.

Врач-онколог Евгений Черемушкин заметил, что если бы состояние Заворотнюк ухудшилось, то об этом уже давно трубили бы все СМИ. В это сложно поверить, но в случае с тяжелобольной артисткой отсутствие известий — хороший знак.