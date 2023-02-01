Пришли печальные новости о Романе Костомарове: грозит ампутация

Роман Костомаров остается в больнице, куда попал 10 января с подозрением на ковид. Недавно в прессе появилась информация о том, что состояние фигуриста, которому диагностировали двухстороннюю пневмонию, улучшилось — он пришел в себя и врачи отключили его аппарата ЭКМО. Теперь же о здоровье спортсмена пришли печальные новости.

Медикам удалось спасти жизнь олимпийскому чемпиону, но пока о полном выздоровлении речи не идет. Впереди Костомарова ждет серьезная операция — ему грозит ампутация конечностей. Об этом журналистам издания «СтарХит » поведал некий осведомленный источник из Коммунарки, где проходит лечение супруг Оксаны Домниной.

Инсайдер рассказал, что с огромной долей вероятности Костомарову ампутируют пальцы на руках, поскольку началось их отмирание. Также спортсмен рискует лишиться ног, хоть медики и делают все возможное, чтобы их сохранить. «Шанс невысокий», — подытожил источник.