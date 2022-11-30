Пришли к единому мнению: астрологи назвали самый злой знак Зодиака

Злость, ярость, раздражение - эти негативные эмоции время от времени испытывает каждый человек на земле. Однако кому-то удается справиться с ними и скрыть от посторонних, а кто-то не стесняется демонстрировать свое плохое настроение перед близкими, друзьями, коллегами или простыми прохожими. На тему “полезно или вредно для психики и организма сдерживать свою злость” ученые спорят до сих пор. Как бы там ни было, сталкиваться с людьми, для которых накричать на окружающих - раз плюнуть, довольно неприятно. Астрологи рассказали, под каким знаком рождаются главные злюки в гороскопе - если есть возможность, лучше держаться от них подальше.

Скорпион

Представители водного знака по праву считаются самыми злыми и агрессивными в зодиакальном круге. Действительно, характер у Скорпиона вовсе не сахар - как говорится, “золотой, поэтому такой тяжелый”. Несмотря на то, что с виду уроженцы знака крепкие, как скала, в глубине души они крайне ранимы. Любое неосторожное слово может вызывать целую бурю эмоций, справляться с которыми Скорпиону бывает не под силу.

Ладно бы этот знак был просто вспыльчивым, как, например, Овен, который тоже взрывается при каждом удобном случае, но быстро остывает. В отличие от него и от других соседей по гороскопу, Скорпион помнит свои обиды так же хорошо, как первый поцелуй или признание в любви - одним словом, неприятные моменты оседают в его памяти крепко-накрепко и не дают в полной мере наслаждаться жизнью.

А если мучается Скорпион - должен мучиться и тот, кто его обидел.

Уроженцы знака необыкновенно злопамятны и мстительны. Даже если в ответ на оскорбление Скорпион гордо промолчал, это вовсе не означает, что он ничего не заметил или решил милосердно простить. Будьте уверены - рано или поздно этот знак найдет способ отомстить, причем сделает это так ювелирно и в то же время впечатляюще, что жертва сразу поймет, кто устроил вендетту.

Даже если прошло несколько десятков лет.

Астрологи говорят, что, возможно, причиной агрессивности Скорпионов является их планета-покровитель. Это Марс, названный так в честь божества войны. Мол, именно поэтому уроженцы знака так суровы и беспощадны, когда кто-то относится к ним несправедливо. Впрочем, даже если вы непосредственно перед Скорпионом ни в чем не виноваты, попадаться ему под горячую руку не рекомендуется - накричит и глазом не моргнет.