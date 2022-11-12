Пришла на выпускной в полуголом платье: как сложилась судьба школьницы из шоу «Малахова»

В 2012 году школьница Анастасия Фоменко из Павлограда прославилась благодаря своему экстравагантному наряду на выпускной – короткое платье из черного гипюра, чулки в тон и красные туфли. Анастасия заметно выделялась среди других выпускниц – и ее даже пригласили на шоу «Пусть говорят».

Наряд девушки вызвал множество критики, а ее саму обвиняли в «легком поведении».

Правда, телезрители ошибались насчет Анастасии Фоменко. После школы Анастасия изучала польскую филологию и исчезла с просторов сети.

Несколько лет назад девушка вышла замуж – и теперь супруги вместе путешествуют. Анастасии Фоменко предлагали сняться в рекламе, стать ведущей на канале о моде, но красавица предпочла непубличный образ жизни. Сейчас Анастасия занимается продажей парфюмерии.