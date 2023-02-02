Пришитыми кубиками пресса не ограничился: чем не один год грешил Филипп Киркоров

Публика не устает обсуждать перемены во внешности Филиппа Киркорова. Музыкант резко помолодел после того, как обратился к пластическому хирургу. Как оказалось, секрет его красоты не только в этом.

Экс-супруг Аллы Пугачевой охотно демонстрирует поклонникам кубики пресса, которых не так давно у него не было. Сомнений в том, что артист обзавелся ими в операционной, ни у кого не остается. Между тем выяснилось, что водить фанатов за нос для исполнителя не в новинку.

Вот уже не один год поп-король отечественной эстрады грешит тем, что носит парики. Об этом порталу PROZVEZD поведал звездный стилист Джордж Ровалс.

«Я их называю китайскими мочалками», — отметил он, уточнив, что Киркоров покупает дешевые накладки из искусственных, а не из натуральных волос. Ровалс осудил звезду за неуместную экономию и привел в пример Пугачеву, которая, напротив, отдает предпочтение парикам, изготовленным из настоящих локонов.