Пришитым прессом не ограничился: Киркоров проболтался о новой пластике

Сегодня короля российской эстрады уже не узнать. Над лицом и телом Филиппа Киркорова основательно поработали профессионалы. И теперь у певца четкий пресс, распахнутый взгляд, а также четкий овал лица. И даже ягодицы звезды заметно округлились. Но исполнитель решил продолжить эксперименты со своей внешностью.

В личном блоге он выложил видео из клиники пластической хирургии. Артист был в приподнятом настроении и уверил подписчиков, что в скором времени они увидят результаты от новой процедуры. Однако певец решил все же оставить завесу тайны и не раскрыл, что собирается сделать в этот раз.

Впрочем, Киркоров вряд ли сможет удивить своих поклонников еще больше. Помолодевший и похудевший певец теперь выступает в облегающих нарядах, а на сцене двигается энергичнее, чем когда-либо за свою продолжительную карьеру. И нет сомнений, что ради такого результата король эстрады готов на все.