«Пришили пресс»: Филипп Киркоров засветил результаты модной пластики (фото)

Филипп Киркоров всегда тщательно следил за своим внешним видом. Совсем недавно вечно молодой король российской эстрады шокировал своих поклонников очередным «обновлением» — артист показал идеальный пресс взамен явно просматривающегося живота.

Но в этом заслуга не самого Филиппа Бедросовича, а пластического хирурга. Дело в том, что заветные кубики на теле Киркорова появились в результате модной операции, а не после изнурительных тренировок и упражнений.

Не секрет, что экс-супруг Аллы Пугачевой часто прибегал к услугам пластических хирургов. Киркорову уже подтягивали кожу под глазами, пересаживали волосы и вживляли золотые нити. Также артист регулярно делает уколы красоты, предотвращающие старение.

Но, стоит признать, что в последний раз Филипп Бедросович превзошел самого себя. Однако не все пользователи Сети высоко оценили подтянутую фигуру Киркорова: «Пришили пресс», «Король эстрады стал клоуном», «А где же грудные мышцы? Срочно в спортзал!», «Пресс для ленивых». Новость об очередных метаморфозах Киркорова разместил Телеграм-канал «НеМалахов ».