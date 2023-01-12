«Пришили пресс»: Филипп Киркоров засветил результаты модной пластики (фото)
Превзошел самого себя.
Филипп Киркоров всегда тщательно следил за своим внешним видом. Совсем недавно вечно молодой король российской эстрады шокировал своих поклонников очередным «обновлением» — артист показал идеальный пресс взамен явно просматривающегося живота.
Но в этом заслуга не самого Филиппа Бедросовича, а пластического хирурга. Дело в том, что заветные кубики на теле Киркорова появились в результате модной операции, а не после изнурительных тренировок и упражнений.
Не секрет, что экс-супруг Аллы Пугачевой часто прибегал к услугам пластических хирургов. Киркорову уже подтягивали кожу под глазами, пересаживали волосы и вживляли золотые нити. Также артист регулярно делает уколы красоты, предотвращающие старение.
Но, стоит признать, что в последний раз Филипп Бедросович превзошел самого себя. Однако не все пользователи Сети высоко оценили подтянутую фигуру Киркорова: «Пришили пресс», «Король эстрады стал клоуном», «А где же грудные мышцы? Срочно в спортзал!», «Пресс для ленивых». Новость об очередных метаморфозах Киркорова разместил Телеграм-канал «НеМалахов».