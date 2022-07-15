Пришел на могилу не просто так: экс-солиста «Отпетых мошенников» вывели на чистую воду

Добровольный уход из жизни участника группы «Отпетые мошенники» Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров) шокировал его друзей и близких. Они знали, что музыкант уже долгое время пребывает в депрессии. Хаос страдал от невостребованности, личных проблем и разрушившейся дружбы с экс-солистом «Отпетых мошенников» Сергеем Амораловым. Отношения между ними накалились настолько, что Зинуров даже собирался подать в суд на бывшего друга. Хаос был уверен, что зарабатывал в коллективе меньше всех.

Тем не менее музыкант справлялся со своим состоянием и даже планировал развивать карьеру дальше. Поэтому новость о смерти Вячеслава стала неожиданностью для тех, кто его знал. Солистка коллектива «Сливки» Карина Кокс, узнав об уходе Хаоса из жизни, тут же написала сообщение Аморалову. Сергей не только не ответил ей, но и не появился на похоронах. Но позже, по словам Карины, он все-таки побывал на кладбище. И на могилу к другу он пришел не просто так.

«Почтить его память, извиниться», — заметила певица в беседе с порталом Woman .