Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пришел на могилу не просто так: экс-солиста «Отпетых мошенников» вывели на чистую воду

Пришел на могилу не просто так: экс-солиста «Отпетых мошенников» вывели на чистую воду

15 июля 2022 18:40
Пришел на могилу не просто так: экс-солиста «Отпетых мошенников» вывели на чистую воду

Сергей Аморалов пропустил похороны коллеги по группе, но пришел проститься позже.

Добровольный уход из жизни участника группы «Отпетые мошенники» Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров) шокировал его друзей и близких. Они знали, что музыкант уже долгое время пребывает в депрессии. Хаос страдал от невостребованности, личных проблем и разрушившейся дружбы с экс-солистом «Отпетых мошенников» Сергеем Амораловым. Отношения между ними накалились настолько, что Зинуров даже собирался подать в суд на бывшего друга. Хаос был уверен, что зарабатывал в коллективе меньше всех.

Тем не менее музыкант справлялся со своим состоянием и даже планировал развивать карьеру дальше. Поэтому новость о смерти Вячеслава стала неожиданностью для тех, кто его знал. Солистка коллектива «Сливки» Карина Кокс, узнав об уходе Хаоса из жизни, тут же написала сообщение Аморалову. Сергей не только не ответил ей, но и не появился на похоронах. Но позже, по словам Карины, он все-таки побывал на кладбище. И на могилу к другу он пришел не просто так.

«Почтить его память, извиниться», — заметила певица в беседе с порталом Woman.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Related video