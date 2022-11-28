Приручить Водяного Кролика: в чем встречать Новый год 2023 согласно знаку Зодиака

Отпраздновать Новый год на все сто процентов можно где угодно и с кем угодно - в шумной компании друзей, с тесном семейном кругу или среди незнакомцев в ночном клубе. Главное при этом - чувствовать себя в своей тарелке, чему, безусловно, способствует правильно подобранный наряд. Чтобы выглядеть ослепительно и при этом угодить хозяину грядущего года - Водяному Кролику, советуем прислушаться к советам астрологов. Они рассказали, какие наряды подойдут тем или иным знакам зодиака.

Овен

Уроженцы огненного знака будут ослепительны в нарядах алого цвета или градиентных, например, с плавным переливом из красного в темно-бордовый.

Телец

Тельцы произведут хорошее впечатление на хозяина года, если облачатся в одежду синего цвета.

Изысканности наряду добавят растительные узоры.

Близнецы

Пушистый Водяной Кролик обязательно будет благосклонен к Близнецам, если в новогоднюю ночь они остановят свой выбор на аксессуарах из меха, перьев, с бахромой.

Рак

Представителям водной стихии астрологи рекомендуют обратить внимание на изящные наряды из струящихся тканей - а вот цвет может быть абсолютно любым.

Лев

Короли зодиака будут по-настоящему царственны и неотразимы, если в праздничную полночь дополнят свой костюм благородными аксессуарами из золота или серебра.

Дева

Девы - приверженцы классики. Даже в Новый год они не изменяют своему стилю. Лучшим выбором для представителей знака будет классический наряд с необычным акцентом в виде аксессуаров.

Весы

На новогодней вечеринке Весы будут настоящими звездами - сияние им обеспечат наряды с блестками, пайетками, бисером или стеклярусом.

Дополнят блестящий образ туфли на высоком каблуке.

Скорпион

Самый загадочный и мистический знак в гороскопе не прогадает, если выберет total black - как известно, подлецу все к лицу, вот и Скорпионы будут вне конкуренции даже в черном.

Стрелец

Для мобильных Стрельцов главное в наряде - удобство. Брюки и топ, не сковывающие движения и позволяющие танцевать всю ночь - лучший выбор.

Козерог

Козероги не очень-то жалуют броские и экстравагантные аутфиты.

Комфортнее всего они будут себя чувствовать в женственной юбке и топе в тон.

Водолей

Вот уж кто любит экспериментировать, так это Водолей. Астрологи говорят, что накануне 2023 года знаку стоит присмотреться к оригинальным украшениям.

Рыбы

Романтичные пастельные платья в стиле неовинтаж сделают Рыб настоящими звездами вечеринки, оригинальными и неповторимыми.