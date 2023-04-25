Прирожденный лидер: это сочетание знаков восточного и зодиакального гороскопа встречается у немногих

Желание быть лидером - не так важно, в коллективе или в личных отношениях, - присуще многим людям. Однако занять сильную позицию в офисе или в семье дано далеко не каждому. По словам астрологов, прирожденные лидеры чаще всего появляются на свет под определенными знаками - зодиакальным и восточным. Рассказываем, о каком сочетании знаков идет речь и какими качествами наделены его представители.

Стрелец-Тигр

В этом сочетаний каждый знак уже сам по себе наделен очень мощной лидерской энергетикой. Стрелец всегда стремится быть впереди всех, и, надо сказать, для этого у него есть все задатки. Тигр - тем более сильный и могущественный знак, представители которого пользуются у окружающих авторитетом. Вместе эти знаки сильны вдвойне.

Представители этого восточно-зодиакального знака выглядят и ведут себя благородно и довольно сдержанно, но при этом являются настоящими любимцами в кругу коллег или близких.

Именно им всегда представляется право первого слова, именно они - желанные гости в доме своих знакомых, с их мнением считаются и приходят за советом.

Со временем авторитет Стрельца-Тигра в семье или в коллективе не ослабевает, а только крепнет. На работе этот знак пользуется большим уважением у начальства, ему поручают самые ответственные проекты, а в определенный момент предлагают взять на себя роль лидера. В семье, вне зависимости от пола и возраста, это негласный глава.

Стрелец-Тигр обладает светлым и острым умом.

Это необыкновенно талантливые люди, которые в роли лидера не просто будут указывать подчиненным, что им делать, а станут трудиться и добиваться результатов вместе с ними. Благодаря этому качеству они стяжают особый авторитет, на них равняются, стремятся быть похожими и достойными их.

Кстати, Стрельцы, рожденные в год Тигра, наделены великолепным чувством юмора.

Как всякий хороший начальник, они знают, что ничто не сплачивает коллектив так, как удачная шутка. В офисе и в семье, где есть представители этих знаков по зодиакальному и восточному гороскопам, всегда царит позитивный настрой.

Стрельцы-Тигры обладают безупречным вкусом в одежде. Они всегда выглядят солидно, дорого и подобающе своему статусу. Поэтому можно смело говорить о том, что представители знаков несут в мир не только доброжелательность и позитив, но еще и красоту. Дома и на работе у них всегда безупречно чисто и уютно.