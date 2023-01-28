Прирожденные шутники: люди с лучшим чувством юмора рождаются под этими знаками

Многочисленные исследования подтверждают: отменное чувство юмора - едва ли не самый верный способ расположить к себе человека. Именно это качество хотели бы видеть в своей второй половинке и мужчины, и женщины. Те, кому дано легко и весело смотреть на жизнь и находить позитивные стороны даже в самых безвыходных, на первый взгляд, ситуациях, становятся идеальными избранниками, друзьями, родственниками. Вокруг них всегда полно людей, желающих от души посмеяться над шутками и байками, подзарядиться доброжелательной энергетикой. Рассказываем, под какими знаками появляются на свет лучшие шутники.

Стрелец

Первое место в топе обладателей лучшего чувства юмора занимают Стрельцы. Наделенные легким и веселым характером, они буквально излучают позитив и тем самым притягивают к себе окружающих. Вокруг уроженцев огненного знака, как возле маленького солнышка, всегда собирается группка друзей и приятелей, желающих зарядиться их энергетикой. Юмор Стрельцов - меткий и остроумный, но при этом беззлобный, после их шуток не остается неприятного осадка в душе.

Да и сами представители знака - люди незлобивые и не обидчивые, общаться с ними приятно и интересно.

Близнецы

Представители воздушного знака обладают врожденным даром рассказчика, что в сочетании с превосходным чувством юмора делает их звездами любой вечеринки. Даже о походе к стоматологу Близнецы способны поведать так искрометно, что все окружающие животики надорвут от смеха. Нередко уроженцы этого знака находят свое призвание в актерской профессии, кроме того, они будут успешны, если выберут для себя карьеру ведущего или тамады.

Везде, где требуется умение молниеносно импровизировать, шутить, дарить хорошее настроение, Близнецам нет равных.

Лев

Харизматичные и яркие Львы - непревзойденные короли юмора. Если уж представители огненной стихии берутся рассказывать анекдот или байку, можно не сомневаться в том, что это будет феерично смешно. Нередко этот знак прибегает к шуткам, когда видит, что обстановка вокруг накаляется и ее необходимо разрядить. Именно поэтому Львы становятся хорошими руководителями - они способны быть максимально собранными и серьезными, но это ничуть не мешает им в подходящий момент пошутить и заставить всех улыбнуться.