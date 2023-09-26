Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу

Еще до того, как восточный и зодиакальный гороскопы распространились повсеместно, разные народы предсказывали будущее по дате рождения. Свой гороскоп был и у древних славян. Рассказываем, под каким знаком (или, как их называли мудрецы прошлого, чертогом) появляются на свет настоящие лидеры и любимцы фортуны.

Ярило

Большинство из нас знакомы с восточным и зодиакальным гороскопами, но они - не единственные, дошедшие до наших дней. Помимо общеизвестных гороскопов, существуют и другие, к которым до сих пор время от времени обращаются специалисты. Например, есть славянский гороскоп, где каждый знак назван в честь того или иного божества.

Как и все другие гороскопы, славянский был призван раскрыть черты характера человека, рожденного под каждым конкретным знаком, указать на сильные и слабые стороны, помочь найти подходящую пару. Знаки зодиака, или, как их называли по-другому, чертоги, были наделены своими особенностями.

Например, самым успешным знаком в славянском гороскопе считался Ярило (21 марта - 20 апреля).

Он получил свое название в честь бога весеннего плодородия, приход которого предвещал благоприятные перемены, новую жизнь, любовь и процветание. Тем, кто родился под этим знаком, несказанно везет.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, от природы наделены лидерскими качествами. Это яркие, харизматичные личности, которым ничего не стоит вдохновить своих единомышленников и повести их за собой, навстречу новым горизонтам и достижениям. Их любят, им верят, на них хотят быть похожими.

Везение сопутствует людям, рожденным под знаком Ярила.

Они с легкостью поднимаются на самый верх карьерной лестницы, становятся теми руководителями, которых подчиненные готовы носить на руках. Из них получаются строгие, но справедливые начальники, которые горят своим делом и заряжают вдохновением всех остальных.

Вне работы представители этого знака также считаются негласными лидерами. Друзья, близкие, вторая половинка - все они охотно прислушиваются к мнению Ярила и идут к нему за советом в сложной ситуации.

Они знают - несмотря на тотальную занятость, этот знак найдет время, чтобы выслушать и помочь.

Ярило не бросает слов на ветер. Если представитель знака обещает что-то сделать для человека - можно быть уверенным на все сто процентов, что так и произойдет. В награду за это мироздание дарует ему удачу и успех во всех делах, чем бы он ни занялся.