Природа сыграла злую шутку: не поверите, в кого пошел сын Сенчуковой и Рыбина (фото)

Свое счастье в личной жизни Виктор Рыбин нашел только с третьей попытки. В этом году артист отметит 25-ю годовщину свадьбы с Натальей Сенчуковой, вместе с которой успешно выступает дуэтом.

Супружеская чета вырастила единственного общего ребенка — сына Василия. На днях ему исполнилось 24 года. Стоит признать, что внешность звездного наследника никого не оставляет равнодушным. Многие считают, что солиста группы «Дюна» секс-символом уж точно не назовешь. Никогда не была в числе первых красавиц и Сенчукова. Между тем их сын стал настоящим мачо, который может покорить любую. «В кого он у них такой красивый родился?» — задаются вопросом пользователи Сети, отмечая, что природа явно сыграла злую шутку.

К слову, Василий активно занимается карате и планирует построить карьеру режиссера театральных представлений. Неравнодушен он и к музыке. Известно, что Рыбин-младший является участником группы KODI.