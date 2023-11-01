Природа щедро наградила: сын Сенчуковой и Рыбина разобьет еще не одно сердце (фото)

Василия Рыбина в Сети прозвали Акваменом. Многие буквально умоляют мачо с идеальной внешностью сняться в кино, но пока он занят лишь тем, что меняет женщин как перчатки.

Прежде в Сети обсуждали развод единственного сына Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Со своей женой Дарьей Алябьевой он не прожил и года. Певица расставание наследника с супругой прокомментировала просто: мол, переросли свою любовь.

Долго после разрыва с возлюбленной юноша не страдал. Почти сразу он закрутил роман с 19-летней Валерией. И поклонники знаменитого семейства не исключают, что дело снова идет к свадьбе. На днях парочка устроила встречу своим родителям.

Впрочем, в долговечность этого брака тоже мало кто верит. В том, что Рыбин-младший разобьет еще не одно женское сердце, почти никто не сомневается. Парень настолько хорош собой, что от него невозможно отвести взгляд. Вероятнее всего, за таким красавцем девушки ходят по пятам, а устоять перед соблазном ему наверняка будет сложно.