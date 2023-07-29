«Природа отдохнула»: запевшую дочь Славы умоляют положить микрофон на полку

Александра Морозова, дочь певицы Славы и Константина Морозова, родилась в 1999 году. Девушка училась в актерском вузе, а после поступила в РУНД, где изучала лингвистику. Но в итоге она решила пойти по стопам матери и связала свою жизнь с музыкой.

Так, Александра выпустила клип на композицию «Магнит». В кадре девушка красуется в алом платье, а дополняют образ объемные кудри.

Пользователи Сети совсем не оценили творчество дочери Славы. В комментариях они осудили исполнительницу, призвали артистку помочь дочери и научить ее петь или же запретить ей заниматься музыкой.

«Ни голоса, ни вкуса», «Песня без смысла, набор слов», «Природа отдохнула», «Ужасно, аж стыдно», «Вульгарно и некрасиво», — признаются подписчики.

Слава при этом призналась, что гордится дочерью. В своих клипах она поделилась отрывком из видео и поздравила Александру с премьерой песни.