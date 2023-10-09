Природа отдохнула: сыновья выросли совершенно непохожими на Преснякова

Владимир Пресняков-младший не только построил успешную сценическую карьеру, но и состоялся как муж и отец. Больше десяти лет музыкант счастлив рядом с красавицей Наташей Подольской. У пары растут двое общих сыновей — Артемий и Иван. Есть у певца и взрослый ребенок от Кристины Орбакайте — 32-летний Никита Пресняков.

Артист очень гордится своей семьей, а особенно детьми. Исполнитель регулярно делится кадрами с младшими сыновьями: мальчики буквально растут на глазах многочисленных подписчиков звезды. Правда, злые языки то и дело судачат, что Артемий и Иван совсем не похожи на знаменитого отца. В отличие от Никиты, который является клоном папы.