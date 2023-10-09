Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Природа отдохнула: сыновья выросли совершенно непохожими на Преснякова

Природа отдохнула: сыновья выросли совершенно непохожими на Преснякова

9 октября 2023 07:31
Природа отдохнула: сыновья выросли совершенно непохожими на Преснякова

Поклонники сомневаются в верности Подольской.

Владимир Пресняков-младший не только построил успешную сценическую карьеру, но и состоялся как муж и отец. Больше десяти лет музыкант счастлив рядом с красавицей Наташей Подольской. У пары растут двое общих сыновей — Артемий и Иван. Есть у певца и взрослый ребенок от Кристины Орбакайте — 32-летний Никита Пресняков.

Артист очень гордится своей семьей, а особенно детьми. Исполнитель регулярно делится кадрами с младшими сыновьями: мальчики буквально растут на глазах многочисленных подписчиков звезды. Правда, злые языки то и дело судачат, что Артемий и Иван совсем не похожи на знаменитого отца. В отличие от Никиты, который является клоном папы.

Природа отдохнула: сыновья выросли совершенно непохожими на Преснякова

«Все дети похожи на Подольскую. Только Никита похож на Преснякова», «Соседские», «Скажем так, Никита — это папа, а Тема с Никитой и рядом не стоял», «А мне вообще кажется, ни один на папу не похож, на папу похож Никита, один в один», — высказывают мнения пользователи соцсетей.

Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше