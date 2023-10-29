Природа отдохнула: сына известной актрисы и звезду кино назвали бесталанным
Опозорил имя матери.
Дети актеров часто пытаются повторить их успех. С этой задачей со звездочкой справляются лишь избранные. Наследник Любови Полищук пошел по ее стопам, но впечатление на зрителей произвел, мягко говоря, посредственное.
Алексей Макаров в детстве был обделен вниманием матери. Сначала он воспитывался бабушкой, а после жил в интернате. Там будущий актер примерным поведением не отличался: он пристрастился к горячительным напиткам, часто устраивал потасовки с другими воспитанниками. Однако, повзрослев, взялся за ум.
Режиссеры заинтересовались отпрыском талантливой артистки и не единожды давали ему шанс показать себя. На счету знаменитости больше сотни ролей, но россияне считают его бездарностью. Народ решил, что в данном случае природа отдохнула.
«Неинтересный, с отрицательной энергетикой... На любителя. Везде играет себя», «После „Ворошиловского стрелка“ стараюсь избегать картины с его участием, когда похудел, вообще невозможно на него смотреть», — пишут в Сети.