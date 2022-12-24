Природа отдохнула: сын Джонни Деппа вырос совершенно непохожим на красавчика отца

Отношения Джонни Деппа и Ванессы Паради подарили индустрии кино еще одну талантливую актрису. Лили-Роуз Депп уже снялась в нескольких фильмах. Однако в этом союзе также появился и сын, но о нем мало что известно.

Джек Кристофер Депп III не в восторге от публичности. Более того, он не зарегистрирован даже в социальных сетях. Когда он был маленьким, родители часто выходили с ним в свет. Возможно, именно поэтому теперь он предпочитает скрытный образ жизни.

Такая таинственность порождает еще больший интерес к его персоне.

На немногочисленных снимках можно заметить, что молодой человек не обладает актерской внешностью. Он скорее похож на знаменитого папу, и все же эта схожесть условная. Он унаследовал карие глаза и каштановые волосы, но вот мужественные скулы и привлекательная квадратная челюсть отца ему не достались.