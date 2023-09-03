Природа отдохнула: кем стал внук Райкина, мечтавший о карьере актера

Аркадий Райкин стал дедушкой осенью 1961 года. Внук Алексей с ранних лет мечтал пойти по стопам своих родных и после школы поступил в Щукинское училище. Однако его судьба сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что Алексею, несмотря на талант, не предлагали главных ролей. В течение многих лет он перевоплощался лишь во второстепенных героев и в театре, и в кино. А в 1987 году основал свой театр «Чет-нечет», который также не пользовался популярностью у зрителей.

В итоге он решил полностью сменить сферу деятельности. Внук Райкина занялся риелторским бизнесом, в котором заметно преуспел. И уже с начала 90-х не появляется на экранах.

Поклонники знаменитого артиста поддержали Алексея в его решении. По словам публики, он поступил правильно, выбрав сферу бизнеса, ведь мог всю жизнь так и играть лишь второстепенные роли.