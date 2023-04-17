Природа не отдыхала: как выглядит красавец-внук хоккеиста Харламова

Дети известных людей собирают толпы фанаток по всему миру. Не стал исключением и внук известного хоккеиста Харламова, который всю жизнь играл под номером 17. Парня зовут Валера, и он намерен связать свою жизнь со спортом, как его дедушка и отец. Только он выбрал секцию футбола, а не хоккея.

На его страничках в социальных сетях есть множество фотографий, доказывающих сходство с легендарными родственниками. Сам Валера говорит, что он не любит распространяться на тему «популярности» в семье.

Однако если поступит вопрос «А Харламов случайно не твой отец?», то он честно ответит, что его.

На публикации в соцсети Валера Харламов произвел настоящий фурор. Сейчас он выглядит как его дед в молодости. У него темные уложенные волосы, широкие и густые брови, борода и миловидный взгляд. Парень собирает вокруг себя много восхищения и желания познакомиться.