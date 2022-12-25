Природа не отдохнула: внешность неродной внучки Миронова произвела фурор

В союзе Марии Голубкиной и Николая Фоменко появились на свет два прекрасных ребенка. Одна из них — дочь Анастасия, которая сегодня вызывает восхищение своими внешними данными.

Девушку сравнивают с такими знаменитыми актрисами прошлого, как Грейс Келли и Одри Хепбёрн. Кто-то считает, что неродная внучка Андрея Миронова похожа на его жену и по совместительству на родную бабушку девушки — Ларису Голубкину.

Настя получила от своих родителей очень привлекательную внешность. У неё чарующие карие глаза и красивый овал лица. Пользователи, все как один, восхищаются природными данными дочки знаменитой актрисы: