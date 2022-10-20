Приравняли к уборщицам: стандарты красоты моделей из СССР вызовут оторопь

В Советском Союзе модельная индустрия не была столь популярна и престижна, как сейчас. Тем не менее профессия манекенщицы существовала и была вполне доступна.

К моделям предъявлялись не столь высокие требования. Тогда манекенщиц называли демонстраторами одежды, а главным критерием их отбора являлась внешность, которая должна была подходить под одну важную характеристику — советская.

Перед модельерами стояла конкретная задача — создать такую одежду, которую могли носить все жители СССР. Поэтому и сотрудницами домов моды становились женщины от 20 до 40 лет с типичной внешностью и формами. Они не должны были быть ни привлекательными, ни высокими, ни слишком худыми. Размерная сетка для моделей начиналась от 44-го и заканчивалась 48-м размером.

Заработок демонстраторов одежды оставлял желать лучшего. Как пишет портал «Русская семерка », их рабочий день мог длиться до десяти часов, а зарплата приравнивалась к окладу обычной уборщицы.