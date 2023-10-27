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Киноафиша Статьи Припомнил грехи прошлого: Семина лишилась дара речи от сказанного Корчевниковым

Припомнил грехи прошлого: Семина лишилась дара речи от сказанного Корчевниковым

27 октября 2023 14:45
Припомнил грехи прошлого: Семина лишилась дара речи от сказанного Корчевниковым

Ведущий позволил себе лишнее.

Тамара Семина сыграла десятки ролей в кино. «Два Федора», «Воскресение», «Вечный зов» — эти картины прославили актрису на весь Советский Союз. Карьера Семиной шла в гору, однако внезапно звезда исчезла с экранов. Миллионы поклонников гадали, что произошло. Поползи грязные слухи.

С обсуждения щекотливой темы начал свою программу «Жизнь и судьба» Борис Корчевников.

«Многие тогда говорили, что я спилась, загуляла», — процитировал журналист героиню передачи.

Услышав такое странное вступление, пришедшая в студию артистка оторопела, но не стала парировать и, как и полагается интеллигентной даме, промолчала.

На самом деле звезда была вынуждена оставить кино из-за болезни супруга. Владимир Прокофьев был прикован к постели, и любимая жена мужественно ухаживала за ним, продлив жизнь своего избранника на 16 лет.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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