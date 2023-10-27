Припомнил грехи прошлого: Семина лишилась дара речи от сказанного Корчевниковым
Ведущий позволил себе лишнее.
Тамара Семина сыграла десятки ролей в кино. «Два Федора», «Воскресение», «Вечный зов» — эти картины прославили актрису на весь Советский Союз. Карьера Семиной шла в гору, однако внезапно звезда исчезла с экранов. Миллионы поклонников гадали, что произошло. Поползи грязные слухи.
С обсуждения щекотливой темы начал свою программу «Жизнь и судьба» Борис Корчевников.
«Многие тогда говорили, что я спилась, загуляла», — процитировал журналист героиню передачи.
Услышав такое странное вступление, пришедшая в студию артистка оторопела, но не стала парировать и, как и полагается интеллигентной даме, промолчала.
На самом деле звезда была вынуждена оставить кино из-за болезни супруга. Владимир Прокофьев был прикован к постели, и любимая жена мужественно ухаживала за ним, продлив жизнь своего избранника на 16 лет.