Приобрела красоту в кабинете хирурга: фото молодой Варнавы любого приведут в замешательство

Сегодня Екатерина Варнава вызывает у своих поклонников исключительно восхищение. Участница шоу «Comedy Woman» может похвастаться копной шикарных светлых волос и утонченными чертами лица. Но в молодости артистке часто приходилось сталкиваться с критикой в адрес своей внешности.

15 лет назад девушка выглядела даже старше, чем сейчас. Ее отличительной особенностью был крупный нос и яркий макияж, который прибавлял ей несколько лет. Высокие причёски юмористки тоже не были ее украшением и лишь подчёркивали недостатки.

Поняв, что необходимо что-то менять, Екатерина решила лечь на операционный стол и немного подкорректировать свою внешность.

Девушка увеличила губы, изменила форму бровей и сделала более изящный нос. В последующие годы хирургическое вмешательство стало ещё заметнее, и теперь в голубоглазой блондинке уже не узнать яркую брюнетку с карими глазами. Однако такая явная трансформация превратила Варнаву в роскошную красавицу.