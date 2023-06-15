Приобрел новый смысл: этот фильм Михалкова неожиданно оказался в центре внимания

Никита Михалков за годы карьеры снялся в десятках фильмов и поставил множество ярких картин. Большинство кинематографистов осыпают комплиментами работы прославленного мастера, отмечая многогранность его творчества. При этом и его родные не скупятся на похвалу.

Так, по словам сына режиссера Артема Михалкова, который также занимается кино, ему сложно выделить самые достойные картины в фильмографии отца. Однако он всегда особенно ценил его первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих».

«Эта картина вне времени», — рассказал Артем в беседе с порталом «Мослента».

Михалков-младший отметил, что первый советский вестерн интересен не только из-за своей динамики или актерской работы. Картина за прошедшие годы не утратила своей актуальности, что делает ее наиболее ценной на творческом пути режиссера.